Киану Ривз сыграет в новом фильме режиссера «Треугольника печали»

Variety эксклюзивно сообщило о кастинге Киану Ривза («Матрица») в предстоящую комедию режиссёра Рубена Эстлунда («Треугольник печали»).

© globallookpress

Фильм под названием «Развлекательная система отключена» (The Entertainment System is Down) расскажет о пассажирах на борту самолёта. Ранее Эстлунд заявлял, что надеется спровоцировать этой картиной на самый массовый выход зрителей из зала в истории Каннского кинофестиваля. Постановщик дважды становился обладателем «Золотой Пальмовой ветви».

Детали роли Ривза неизвестны. Сейчас он снимается в новых фильмах Джоны Хилла («Исход») и комика Азиза Ансари («Удача»). Он также озвучит ежа Шэдоу в полнометражном триквеле «Соника».

Источник: Variety