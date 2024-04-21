Премьеры и открытия Московского международного  кинофестиваля

В минувшую пятницу в столице стартовал 46-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии открытия были зачитаны приветствия от президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и московского мэра Собянина. Министр культуры Ольга Любимова пообещала гостям: несмотря на дождь, их согреет наше искреннее гостеприимство. Гостей немало - в программе 250 фильмов из полусотни стран.

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Ведущий церемонии Сергей Безруков напомнил, что в этом году впервые ММКФ принимает Фестиваль стран БРИКС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила: как ни пытаются нас "отменить", а фестиваль еще раз подтвердит, "что есть истинные ценности, призванные всех объединить".

Были представлены четыре команды жюри и четыре конкурсных программы фестиваля - основного конкурса, русских премьер, короткого метра и документального кино.

Президент ММКФ Никита Михалков отметил "большое мужество всех тех, кто приехал к нам, привез свои картины и стал членом жюри": "Я убежден, что это, во-первых, те, для кого искусство сильнее всего остального, а во-вторых, что они понимают, что мы правы".

Председатель жюри основного конкурса, исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон, получив традиционный фестивальный символ власти - цепь Георгия Победоносца, - вспомнил, что в последний раз приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу.

"В конкурсе 7 картин. Тебе предстоит выдержать пенальти, но один гол тебе забьют", - пошутил Никита Сергеевич, имея в виду, что победителя определить придется.

И сразу же вручили по традиции первый приз фестиваля - "Верю!". Его "за покорение вершин актерского мастерства и верность традициям школы Станиславского" получил Евгений Миронов.

Хлопушка хлопнула - и... В этот понедельник пойдет уже четвертый день ММКФ. "РГ" рассказывает читателям о первом фильме основного конкурса.

Основной конкурс: "Лесной царь" и мальчик под бомбежками Белграда

В основной программе нынешнего ММКФ - сербско-болгарский фильм "Лесной царь". Кино, сотканное из страха и поэтических метафор. Оно не рифмуется с балладой Гете прямолинейно - у режиссера Горана Радовановича своя история о встрече ребенка со сверхъестественным, не укладывающимся в голове. Никакого мистического лесного царя в фильме нет, а есть бомбежки Югославии 1999 года. Война, которая становится обыденной. Милош Бикович здесь и продюсер, и исполнитель одной из ролей.

В кино не первый раз война показана глазами ребенка. Но ближе всего, пожалуй, сербско-болгарская лента к "Иванову детству" Тарковского. И дело не только в тех яблоках, лошадях и панорамах по иконам, которых в "Лесном царе" с лихвой. Преемственность - в сверхзадаче картины: "через эстетику и красоту преодолеть травмы". Откуда эти интонации нашего "оттепельного" кино у сербского режиссера? Радованович в начале восьмидесятых изучал историю искусств на философском факультете Белградского университета, где фильмы советских режиссеров новой волны знали наизусть.

Действие фильма происходит в Белграде. Восьмилетний школьник Савва (Якша Прпич) после учебы не прочь полазить по заброшенным зданиям. В церкви, куда ходит он с мамой, мальчишка посматривает не столько на святые лики, сколько на дочь священника. Ради нее даже участвует в театрализованном представлении на церковном празднике - ставят, разумеется, "Лесного царя". Мама - ее великолепно играет красавица Сара Климоска - живет только сыном. Главу семьи, моряка дальнего плавания (Милош Бикович), зритель практически не видит - но голос отца постоянно звучит из автоответчика.

У Гете в балладе отец всегда рядом с сыном. Радованович говорит, что его Савва - символ сербского общества. Если так, то здесь отец - образ того, кто страшно нужен, но присутствует, увы, незримо.

Война начинается не вдруг, напряжение нарастает постепенно.

"Новости по телевизору совсем нереальные", - удивляется голос Биковича. Горожане уверены: "Не могут же они бомбить мирные города". Мама слушает новости и пересуды о грядущем аде - любуясь собой, полуобнаженной перед зеркалом. Это одна из самых пронзительных метафор в фильме.

Первый приз фестиваля - "Верю!" - "за покорение вершин актерского мастерства и верность традициям школы Станиславского" получил Евгений Миронов.

С лесным царем они - мама и сын - встречаются лоб в лоб, когда вместо детей школьные классы заполняют призывники-новобранцы. Учительница хочет разобраться, как же это: "Мы учим стихи Гете, а они нас бомбят?!"

Зверские натовские бомбардировки, стиравшие с лица города целые улицы, в кадр не попадают. Миссию "цивилизаторов" и "гуманистов" сильнее и тоньше обнажает "полночный троллейбус", который мечется по белградским улицам и подбирает всех оставшихся без крова. С рассветом небо над троллейбусными проводами заволакивает дым.

В последней части картины мама увозит мальчика из Белграда, тот же черный дым стелется над цветочным полем. В финале Савва в противогазе несет в гору деревянный крест: на вершине, из его опаленного войной подсознания всплывет видение - он встретит долгожданного отца.

Эта отчаянная "проповедь" кажется чересчур буквальной - но все-таки картина "Лесной царь" оставляет ощущение честной и глубокой проработки травмы целого нынешнего поколения. Травмы, которая касается совсем не только бывшей Югославии.

Прямая речь

Милош Бикович, актер и продюсер "Лесного царя":

- Во время бомбежек Белграда и других городов в 1999 году мне было примерно столько же лет, сколько герою нашей картины. Поэтому эта история мне так близка. Понравилась идея посмотреть на то, что происходит в душе чистого, безгрешного ребенка при вынужденном столкновении со страшным злом. Это авторское кино - надеюсь, зрители доверятся взгляду режиссера.