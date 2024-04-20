Актриса Элла Пернелл высказалась о втором сезоне «Фоллаута»

Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл и продюсер шоу Джонатан Нолан дали небольшое интервью изданию ETimes. В нём авторы рассказали о производстве первого сезона — девушка призналась, что ей очень помог опыт участия в других фантастических проектах. Нолан же заявил, что авторы очень старались передать ощущение открытого мира из игр Fallout в адаптации.

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Пернелл также рассказала, что не волнуется о судьбе своей героини Люси в продолжении. Она полностью доверяет идеям создателей сериала, хотя и не знает, чем закончится история её персонажа.

"Я доверяю сценаристам, доверяю Джонатану. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы просто закрыть глаза и погрузиться в проект. Всё, что они пишут — это прекрасно. Каждая строчка весёлая, завораживающая и трогательная. Глядя на первый сезон, я уверена, что всё будет в порядке. Что касается второго сезона, то ожидайте неожиданного. Никогда не знаешь, что будет дальше. Это Fallout, детка."

Премьера сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля на Amazon Prime. Спустя неделю шоу продлили на второй сезон, детали продолжения и дата выхода пока неизвестны.