Шесть культовых фильмов, на съемках которых произошли трагедии

Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Ее признали виновной в непредумышленном убийстве оператора картины Галины Хатчинс. На съемках каких еще фильмов происходили трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

© кадр из фильма «Ворон»

«Ржавчина»

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции одной из сцен фильма «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой в исполнении голливудского актера Алека Болдуина использовал антикварный револьвер. Однако реквизит оказался заряжен настоящими патронами, и после выстрела Болдуина оператор фильма Галина Хатчинс получила несовместимое с жизнью ранение и погибла. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен.

В начале февраля 2022 года актеру Алеку Болдуину было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. А в октябре того же года Болдуин и Мэтью Хатчинс, муж погибшей, пришли к мировому соглашению по делу, связанному с непредумышленной стрельбой. В итоге с Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве во время съемок фильма.

Наказание получил помощник режиссера Дэвид Холлс. Его приговорили к шести месяцам условного заключения. А оружейному реквизитору Ханне Гутьеррес-Рид дали 18 месяцев тюремного заключения.

Сын известного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли Брэндон погиб на съемках фильма «Ворон», в котором исполнял главную роль. В одной из сцен персонаж Ли входит в свою квартиру и обнаруживает, что его невесту избивают и насилуют, а бандит, которого играл актер Майкл Масси, стреляет в него из револьвера «Смит энд Вессон».

Члены съемочной группы не заметили заглушку, которая застряла в стволе оружия — она вылетела при выстреле холостым патроном и пробила Брэндону живот, застряв в позвоночнике и вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице. Фильм «Ворон» стал по-настоящему культовым — во многом из-за трагической смерти 28-летнего Ли.

Фильм «Лучший стрелок» наполнен захватывающими сценами воздушных боев и высокотехнологичных трюков. На его съемках задействовали известного пилота Арта Шолля. В один из съемочных дней Шолль должен был выполнить сложный маневр на самолете и запечатлеть его с видом из кабины пилота, но потерял управление.

Летчик сообщил диспетчеру о проблемах, но вскоре его самолет упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии. Самолет и тело Арта Шолля не смогли найти спасатели, а истинные причины аварии до сих пор неизвестны. Режиссер фильма «Лучший стрелок» Тони Скотт посвятил ленту погибшему летчику-оператору.

«Гарри Поттер и Дары Смерти»

В январе 2009 года на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» каскадер Дэвид Холмс получил серьезную травму. В фильме была сцена, где Гарри отбрасывает взрывом. Сочетание пиротехники и электрики является одной из самых сложных и рискованных комбинаций. Во время выполнения трюка система дала сбой, и высокопрочный трос с размаху ударил дублера Дэниела Рэдклиффа о каменную стену.

Он сломал позвоночник и на всю жизнь остался прикован к инвалидному креслу. Каскадера парализовало ниже грудной клетки, а его руки и кисти могут двигаться лишь ограниченно. В ноябре 2023 года вышел фильм под названием «Дэвид Холмс: мальчик, который выжил». Его снял Дэниел Рэдклифф.

«Неудержимые-2»

Во время съемок второй части фильма «Неудержимые» актеры Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер повредили плечевые суставы и попали в больницу. Но это был не единственный несчастный случай на съемках данной картины. Во время съемок взрыва лодки пострадали два каскадера. Один погиб мгновенно, другому сделали пятичасовую операцию, которая спасла ему жизнь.

На съемках очередного фильма про Бэтмена произошла нелепая трагедия, которая лишила жизни техника спецэффектов Конвея Уиклиффа. Он отслеживал технику выполнения трюков, которые исполнял бэтмобиль. Но однажды автомобиль, на котором он ехал, пропустил поворот и на бешеной скорости врезался в дерево около лондонской студии Pinewood. Уиклифф погиб на месте.