Зрители восхитились фильмом «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи

19 апреля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Министерство неджентльменских дел» — следующего блокбастера британского режиссёра Гая Ричи. Лента с Генри Кавиллом рассказывает об отряде британских спецагентов, которые во времена Второй Мировой войны отправляются в тыл противника, применяя в том числе «неджентльменские» приёмы.

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Спустя сутки после премьеры на киноагрегаторах появились первые оценки ленты — на сайте IMDB средний рейтинг фильма составляет 7,4 балла из 10. Зрители хвалят привычный для Гая Ричи чёрный юмор, харизматичных персонажей и весёлые экшен-сцены, отмечая слабый сюжет и примитивную историю.

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Некоторые отзывы на «Министерство неджентльменских дел»

Фильм по большей части смешной, но это не лучшая работа Гая Ричи. Трейлер прекрасно отражает суть ленты: дерзость, красивые костюмы, насилие и закрученные усы Генри Кавилла. Если вам понравился трейлер, возможно, вам понравится и фильм. Если вы поклонник Гая Ричи, обязательно посмотрите этот фильм. Если вы любите историческое кино и напряжённые шпионские игры, обязательно посмотрите этот фильм. Комедии-боевики — это конёк Гая Ричи. Он умеет поддерживать хороший баланс между экшеном и комедией, позволяя каждому персонажу почувствовать, что он важен для истории. Это один из тех фильмов, у которых трейлеры гораздо лучше, чем весь фильм. Казалось, что фильм будет отличным, но я вышел из зала разочарованным. Это фильм с рейтингом «18+», но его должен посмотреть каждый. За Вторую Мировую войну столько всего могло пойти не так, что сегодняшняя жизнь, какой мы её знаем, могла быть совсем другой.

Премьера «Министерства неджентльменских дел» также состоится и в России. Изначально это должно было произойти 25 апреля, однако картину в стране перенесли на неопределённый срок.