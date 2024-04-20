Фильм «Мастер и Маргарита» собрал полные кинозалы в Казахстане

Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, снятый по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, собрал во время проката полные кинозалы в Казахстане. Об этом сообщила член жюри основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) кинопродюсер, режиссер из Казахстана Гульнара Сарсенова.

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"Я месяц назад пошла на фильм "Мастер и Маргарита", были полные залы, и люди аплодировали. Меня это очень сильно порадовало, и потеплело на душе. Фильм неоднозначный, конечно, но все равно - зритель пришел, и были у нас в Казахстане полные залы", - сказала она на пресс-конференции жюри основного конкурса ММКФ.

По словам Сарсеновой, в Казахстане стоит вопрос необходимости обучения зрителей пониманию хорошего кино.

"У нас большая проблема в том, что люди охотно идут, например, на фильмы-комедии, притом не очень высокого качества. <…> В этом плане меня очень волнует уровень смотрения кино и понимания хорошего кино - где есть хорошее кино, а где есть просто развлечение, "киношная жвачка", как фастфуд. Научить смотреть кино и понимать - это сейчас задача наших режиссеров, продюсеров, и не только в Казахстане", - отметила она.

Фильм Локшина вышел в прокат в России 25 января. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. К середине апреля кассовые сборы фильма в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей.

46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.