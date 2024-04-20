Фильм о Сальвадоре Дали можно будет увидеть уже в мае
Уже 9 мая в широкий прокат выйдет новый фильм Квентина Дюпье «ДААААААЛИ!». Нас ждёт экстравагантный и комедийный взгляд на жизнь великого художника Сальвадора Дали. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале и он уже получил статус одного из самых знаковых фильмов Квентина Дюпье.
Премьерный показ для российских зрителей состоится в зале киноцентра «Октябрь» уже 6 мая в рамках проекта «КАРО.Арт». Ленту увидят на французском языке с субтитрами. В центре сюжета начинающая журналистка, которой необходимо взять интервью у «великого и ужасного» Дали. На удивление, художник соглашается на встречу, но она раз за разом переносится из-за обстоятельств «непреодолимой» силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий гений на всём белом свете погружает девушку в лабиринт бесконечных сюрпризов.
«Когда я задумал этот фильм, быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. Надо попытаться найти такую форму свободы, на которую вдохновляет его работа. Мне не интересно рассказывать историю художника в традиционном плане, объяснять концепцию его творчества или снимать художника во время работы. Мне Дали нравится как человек, как гений общения едва ли не больше, чем Дали как художник. Меня изумляет, как он, играя со своим образом, постоянно пытался уйти от него. Это дань уважения Дали в фильме», — сказал Квентин Дюпье.