Фильм о Сальвадоре Дали можно будет увидеть уже в мае

Уже 9 мая в широкий прокат выйдет новый фильм Квентина Дюпье «ДААААААЛИ!». Нас ждёт экстравагантный и комедийный взгляд на жизнь великого художника Сальвадора Дали. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале и он уже получил статус одного из самых знаковых фильмов Квентина Дюпье.

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Премьерный показ для российских зрителей состоится в зале киноцентра «Октябрь» уже 6 мая в рамках проекта «КАРО.Арт». Ленту увидят на французском языке с субтитрами. В центре сюжета начинающая журналистка, которой необходимо взять интервью у «великого и ужасного» Дали. На удивление, художник соглашается на встречу, но она раз за разом переносится из-за обстоятельств «непреодолимой» силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий гений на всём белом свете погружает девушку в лабиринт бесконечных сюрпризов.