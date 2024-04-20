Вышел трейлер финального сезона "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами"

Netflix представил трейлер заключительного - третьего сезона сериала "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами".

© Кадр из фильма

Исполнительными продюсерами, как и ранее, выступили Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзан Дауни.

Sweet Tooth основан на одноименных комиксах Джеффа Лемира. Это постапокалиптическая сказка о приключениях Гаса, гибрида - полумальчика-полуоленя.

В новых сериях героям предстоит отправиться на Аляску в поисках матери Гаса.

В ролях: Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Стефания ЛаВи Оуэн, Наледи Мюррей, Эми Сеймец и Келли Мари Трэн.

Все серии выйдут на стриминге 6 июня 2024 года.