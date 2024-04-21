На ММКФ состоится премьера фэнтези-фильма «Чертов камень»‎

Мировая премьера семейного фэнтези-фильма "Чертов камень" режиссера Арсения Гончукова с актерами "Ночного дозора" и "Мастера и Маргариты" состоится в рамках внеконкурсной программы 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщили организаторы.

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"По сюжету пятеро подруг отправляются на велопрогулку в окутанный тайнами музей-заповедник "Царицыно". Во время путешествия школьницы переходят дорогу черному колдуну, который переносит их в заколдованный лес. Чтобы выбраться из западни, подруги должны объединить свои усилия и противостоять силам зла", - говорится в сообщении.

В картине роли исполнили народный артист РФ Валерий Кухарешин ("Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки"), Галина Стаханова ("Елки 2", "Ночной дозор"), а также актеры Александрина Олексюк ("Плейлист волонтера", "Внутри убийцы"), Афина Лукиди ("Плакса"), Иван Рысин ("Инсомния") и другие. Производством фильма занималась кинокомпания "Лайтхаус фильм".

Режиссер Гончуков известен в качестве автора и шоураннера веб-сериала "Район тьмы", а его фильм "Сын" получил Гран-при кинофестиваля "Окно в Европу" в основной конкурсной программе "Игровое кино. Осенние премьеры".

Также в этот день зрители, как ожидается, увидят фильмы основного конкурса "Шлимазл" Силке Эндерса и "Выжить в Мо…" Григоре Бекета, картину "Евгений Телегин" Виктора Тихомирова конкурса "Русские премьеры", включенные в программу конкурса документального кино фильмы "Мэй" Ло Донга, "Где мой дом?" Анны Бергер. В рамках ММКФ проходит кинофестиваль стран БРИКС, 21 апреля будет представлен фильм "Примитив" режиссера Амитаба Чатерджи из афиши этого смотра.

Фильм "Евгений Телегин" - также мировая премьера. Это экранизация книги Виктора Тихомирова "Евгений Телегин и другие", написанной по следам пушкинского "Евгения Онегина". Как сообщили организаторы, события происходят в молодежной среде 1980-1990-х годов XX века. "Главной темой остается любовь, которой "все возрасты покорны" и которая сама выбирает, кого наградить собой, а кого наказать. Все это на фоне конфликта истинного в искусстве и жизни с "ложным глубокомыслием", неизбежностью разочарований и раскаяния", - говорится в аннотации к фильму. В картине снялись, в частности, Евгений Ткачук, Серафима Крамер, Сергей Мигицко, Татьяна Колганова и другие артисты. Производство - кинокомпания "Два капитана", АНО "Киномир".

О фестивале

ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. В 2024 году на киносмотре представлены фильмы из более 50 стран. В основном конкурсе участвуют полнометражные фильмы из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Россию представляет картина Ивана Соснина "Пришелец". Впервые фестиваль состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.