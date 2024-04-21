Создатель «Гриффинов»: на основе сериала будет снят полнометражный фильм

Сериал «Гриффины» может получить экранизацию с живыми актерами в виде полнометражного фильма. Создатель сериала Сет Макфарлейн убежден, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

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«На протяжении последних 15 лет я знаю, каким будет этот фильм. У меня просто не было времени, чтобы заняться им, но я знаю, что он будет», – сказал Макфарлейн на ивенте PaleyFest.

Ранее он говорил, что несмотря на то, что сериал выходит уже 25 лет, закрывать его никто не планирует, так как шоу еще никому не надоело. Сейчас транслируется 22 сезон, но уже заказано производство 23-го.

В центре сюжета сериала неблагополучная семья с главой семейства Питером Гриффином, являющимся основным источником юмора представленого ​​в форме метавымышленных шуток, часто высмеивающих американскую культуру.