Стала известна дата выхода второго сезона «Игр в кальмара»

Netflix: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет до конца года
Продолжение южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального директора стримингового сервиса Netflix Теда Сарандоса.
Точной даты выходы второго сезона представитель платформы не назвал.
Также нет информации о сюжете продолжения. Первый тизер второго сезона вышел в начале февраля 2024 года.
В роликепобедитель игры Сон Ки Хун обещает раскрыть организаторов смертельных соревнований. Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. За неполный месяц с момента премьеры его посмотрели более 111 миллионов раз, отмечает «Радиоточка НСН».