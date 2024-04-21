Стала известна дата выхода второго сезона «Игр в кальмара»

Продолжение южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального директора стримингового сервиса Netflix Теда Сарандоса.

© скрин видео

Точной даты выходы второго сезона представитель платформы не назвал.

Также нет информации о сюжете продолжения. Первый тизер второго сезона вышел в начале февраля 2024 года.

В роликепобедитель игры Сон Ки Хун обещает раскрыть организаторов смертельных соревнований. Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. За неполный месяц с момента премьеры его посмотрели более 111 миллионов раз, отмечает «Радиоточка НСН».