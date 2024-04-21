Названы сроки выхода нового сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix во второй половине 2024 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на со-генерального директора платформы Теда Сарандоса.

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Однако точная дата выхода еще раскрывается. Также неизвестным остается сюжет будущих серий.

В 2021 году южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров. В ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон.