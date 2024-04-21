Режиссерский дебют Ильи Маланина успешен сверх нормы

На 46-м ММКФ в рамках кинофестиваля стран БРИКС представили совместную российско-китайскую работу - фильм Ильи Маланина "Ненормальный", в котором Александр Яценко и его партнеры по фильму убедительно доказывают нам, что бороться с препятствиями можно и нужно, несмотря на мнения окружающих.

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В пьесе Чехова "Дядя Ваня" доктор Михаил Астров жалуется, что когда люди не знают, "какой ярлык прилепить" к нему, говорят лишь одно - "это странный человек, странный!". Новый фильм актера Театра имени Марии Ермоловой Ильи Маланина, впервые выступившего в качестве режиссера полнометражного кино, рассказывает именно о таких, странных, людях. Картина, снятая по сценарию Романа Кантора ("Эпидемия", "Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки") и Сергея Козина (сериал "Номинация"), вышла в российский прокат в конце марта. Основной ее посыл - исследовать пределы "ненормальности" в физических и психологических проявлениях человека, которая вполне способна оказаться самым выигрышным и нормальным из всех возможных вариантов поведения.

"Ненормальных" в этом фильме, несмотря на единственное число в названии, как минимум пятеро или шестеро, но, в первую очередь, это инженер-судоремонтник Юрий (Александр Яценко), изобретающий свои способы лечения болезней, и мальчик Коля (Илларион Маров), больной митохондриальной миопатией и в свои восемь лет уже не поднимающийся с инвалидного кресла. Юрий, идущий во всем напролом и не думающий, что о нем скажут, во многом более "ненормален", чем болеющий Коля (Елисей Свеженцев), стремящийся быть как мальчики вокруг него и с завистью следящий за футбольными играми ребят во дворе. Именно из-за своих странных действий, таких как агитация не покупать лекарства в аптеке, зарисовки гимнастических упражнений в тетради, покупка старого пианино, Юрий и оказывается нужен и важен Татьяне, женщине, в которую он влюбился и чьим сыном оказался Коля. Тот самый больной мальчик, которому врачи прочат хронические болезни и смерть.

Татьяна (Наталья Кудряшова) тоже по-своему "странна" - сразу зовет нового знакомого в гости, с ходу предупреждает о больном сыне, первая целует Юрия, когда понимает, что этот человек ей дорог… Она не скрывает своей благодарности и привязанности к нему. Наталья "странна", как и ее мама (Надежда Маркина), ищущая экстрасенсов для внука, не верящая в благородные мотивы чужого человека, пытающаяся остановить и выпроводить его.

Тема странности встречается в фильме чаще, чем лейтмотивы в вагнеровской опере. Так, в первой сцене, где мы видим уже взрослого Колю, но еще не знаем об этом, китайский переводчик в Шанхае, куда прилетели "странные" русские, размахивавшие в самолете руками и мешающие посадке, ошибочно спрашивает Колю: "Вы ненормальный?", имея в виду его возможную болезнь.

На что сопровождающий его Юрий рьяно бросается защищать, мол, человек просто первый раз летит. А вот когда история начинает раздваиваться, и зрители параллельно узнают о детстве Коли, Юрий проводит беседу с восьмилетним мальчиком о его непохожести на других, пытаясь дать ему понять, что он-то и есть самый нормальный из всех сверстников. Тема нормальности и отклонений от нее проходит и через историю Анны (девушки из Китая, которую родители назвали так в честь Карениной), и даже блогера-пианиста, встреченного Колей и Юрием на конкурсе Шопена в Шанхае, куда, собственно, они и приехали. Блогер играет странно, вычурно, экспрессивно, и парадокс в том, что это не нравится Юрию, который допускает странность где угодно, но только не в музыке, где все должно быть так, как задумал Шопен, и никаких импровизаций не позволено.

И оказывается, что именно вера в свою "нормальность" и приводит каждого человека к открытию и допущению странностей и особенностей в себе и других: таков парадокс этого фильма. Именно такой путь пройдет Коля, ставший нормальным в физическом плане и раскрывший в себе другую "странность" - уникальный музыкальный талант пианиста и композитора. Выросший Николай, уже один раз поверивший в то, что можно поступать не как все и победить (история его физического преодоления своих страхов и боли под руководством Юрия показана нам), открыт новому и непохожему на то, что он видел раньше. Ему нравится поющая песни Витаса китаянка Анна, у которой есть еще два других китайских имени, город Шанхай, эксцентричная манера исполнения блогера, и он все чаще и чаще принимает новые для себя решения.

Мальчиком Коля исполняет Шопена среди ночи по памяти и указывает школьникам, как правильно играть, пытается заняться футболом, несмотря на свои физические ограничения, а юношей уходит из-под контроля Юрия и удивляет всех на конкурсе. Да, Коля весь фильм поступает непредсказуемо. Но именно тот, кто научил его не бояться, проявляет свои скрытые ограничения и неготовность к странному и новому в Китае. Юрий просто сыплет штампами и предрассудками, считая всех китайцев похожими друг на друга, принимая Анну за шпионку, не видя красоты в импровизационном исполнительстве, загоняя Николая в строгий режим "отель-концерт". Но и он в конце фильма сможет принять право на свободу и оригинальность мышления как своего подопечного, так и всего мира. И эта тема "странности", принятия, поиска своего пути в фильме очень хорошо и многогранно раскрыта, в чем, несомненно, заслуга и сценариста, и режиссера, и прекрасного актерского ансамбля, в котором, безусловно, лидирует Александр Яценко, исполнитель роли Юрия.

Минусы этого фильма, однако, в излишне красивой и цельной его структуре. Тоже парадокс - сама картина, рассказывая о ненормальности, слишком красива, светла и подчеркнуто нормальна. И в стремлении показать историю преодоления своих недугов и достижения личных высот режиссер избегает демонстрации настоящих конфликтов и борьбы антагонистических начал, при этом допуская очевидные выходы из рамок правдоподобия. Фильм можно назвать мотивирующим и социальным, но при этом как-то уж гладко и почти без страданий прикованный к коляске мальчик Коля вдруг становится физически полноценным юношей. Даже перелом ребра на футболе забывается создателями фильма, а суть гимнастики сводится лишь к маханию руками, как крыльями (образ, несомненно, хороший, но правдоподобия и преодоления боли здесь маловато). Другая область, где мог бы быть конфликт - отношения с соперником-блогером и жюри фестиваля - тоже выведены в прекрасный дружественный финал, где все довольны и все друг друга любят. И что больше всего вызывает сомнения - как инженер-судоремонтник Юрий, впервые, видимо, нарисовавший для себя и мальчика клавиатуру в собственной тетрадке, может заменить талантливому ребенку всех педагогов по фортепиано и привести его на конкурс Шопена в Шанхае. При всем энтузиазме Юрия и при всей нашей вере в гипотетические преодоления препятствий этой парой "ненормальных" сделать из талантливого ребенка пианиста с мировым именем может только профессионал.

И, тем не менее, фильм, параллельно рассказывающий, по сути, целых две истории внутреннего становления и изменений, дарит зрителю ощущение света и добра, позволяет обрести гармонию каждому смотрящему. Легко поверить в эту хорошую историю, кстати, вдохновленную реальными событиями. После нее, несмотря на сентиментальность рассказанного, хочется принять всех особенных, оглянуться вокруг себя и тоже сделать этот мир добрее и лучше. И если цель искусства в этом, то она, несомненно, достигнута.