Зак Снайдер объяснил, почему в его фильмах так много сцен с замедлением времени

Американский режиссёр Зак Снайдер ответил на самые популярные вопросы пользователей Сети в ролике от издания Wired. Первым же вопросом постановщику оказался его фирменный приём с замедлением времени, который он использует в каждом своём фильме, включая дилогию «Мятежная Луна».

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Как рассказал Снайдер, он просто очень любит использовать замедленную съёмку в эпичных моментах, тем самым приукрашая события. Режиссёр сравнил этот приём с картинами великих художников, на которые можно смотреть часами.

Очевидный ответ: замедленная съёмка — это здорово. Её использование — это способ просто приукрасить героические моменты, через которые проходят наши герои. Я — большой фанат прекрасных классических картин художников, и с помощью этого приёма зрители могут насладиться отдельными кадрами.

Последней на данный момент премьерой Зака Снайдера стала «Мятежная Луна 2». Картина вышла на Netflix 19 апреля и получила негативные отзывы от критиков и смешанные — от зрителей.