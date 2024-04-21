Дени Вильнев сравнил Пола Атрейдеса из «Дюны» с Майклом Корлеоне из «Крестного отца»

Канадский режиссёр Дени Вильнёв дал большое интервью изданию New York Times, посвящённое «Дюне 2». В нём знаменитый постановщик поделился собственным видением франшизы и порассуждал о судьбе главных героев саги.

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По мнению Вильнёва, во второй «Дюне» Пол Атрейдес принимает очень тяжелое решение, предав в том числе свою возлюбленную Чани. Режиссёр сравнил путь персонажа с Майклом Корлеоне, культовым мафиози из трилогии «Крёстный отец» — оба героя превращаются в то, чего больше всего хотели избежать.

В этом трагедия всех трагедий. Подобно Майклу Корлеоне из научной фантастики, Пол Атрейдес становится тем, чего хотел избежать. И он попытается найти способ спасти свою душу в третьей части.

Премьера «Дюны 2» состоялась 1 марта. Сборы картины постепенно приближаются к отметке в $ 700 млн, а сам Вильнёв уже заканчивает сценарий третьей части.