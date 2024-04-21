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Никита Кологривый рассказал о фильме про Жириновского

Актёр Никита Кологривый прокомментировал проект фильма про Владимира Жириновского.

Кологривый рассказал о фильме про Жириновского
© Российская Газета

В интервью YouTube-шоу FAMETIME TV он признался, что действительно надеется сыграть известного политика.

При этом он считает, что нужен кастинг: Кологривый не боится конкуренции и считает, что молодым и неизвестным актёрам нужно дать проявить себя.

Пока проект находится на ранней стадии разработки, добавил Никита.

"Пока ничего толком не готово. Но намерение у нас есть", - сказал он.
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