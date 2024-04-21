Никита Кологривый рассказал о фильме про Жириновского
Актёр Никита Кологривый прокомментировал проект фильма про Владимира Жириновского.
В интервью YouTube-шоу FAMETIME TV он признался, что действительно надеется сыграть известного политика.
При этом он считает, что нужен кастинг: Кологривый не боится конкуренции и считает, что молодым и неизвестным актёрам нужно дать проявить себя.
Пока проект находится на ранней стадии разработки, добавил Никита.
"Пока ничего толком не готово. Но намерение у нас есть", - сказал он.