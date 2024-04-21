Гид по ММКФ-2024: что посмотреть на Московском международном кинофестивале?

19 апреля прошло открытие 46-го Московского международного кинофестиваля, который продлится неделю. Для зрителей подготовили 18 программ, включая четыре конкурсные. Всего представлено более 250 фильмов из 56 стран. Также в рамках ММКФ пройдет смотр картин стран БРИКС.

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Московский фестиваль является старейшим в мире после Венецианского. Зародился он в 1935 году под председательством великого советского режиссера Сергея Эйзенштейна. MIR24.TV делится списком конкурсных фильмов, которые стоит посмотреть. В течение следующей недели их будут крутить в кинотеатрах столицы.

Фильм открытия

Фестиваль стартовал с картины «Открытое небо» режиссеров Мирана и Сантьяго Арриага (Мексика, Испания). Фильм участвовал в Венецианском фестивале в прошлом году.

По сюжету два брата-подростка Сальвадор и Фернандо угоняют машину отчима и едут к американской границе. Там они хотят найти человека, виновного, по их мнению, в смерти их отца. По пути к ним присоединяется сводная сестра Паула. Этот фильм о проработке детских травм и прощении.

Предыстория: режиссеры Арриага нашли старый сценарий своего папы, известного мексиканского писателя и кинодраматурга Гильермо Арриага, и сняли по нему дебютную ленту.

Фильм закрытия

Закроется фестиваль премьерой сиквела кинокомикса «Майор Гром» режиссера Олега Трофимова (Россия). По этому поводу некоторые кинотеатры вновь пустили в прокат первую часть истории.

События разворачиваются спустя год после первой части. Игорь будет проходить испытание неожиданно свалившейся на него славой, а также сразится с суперзлодеем по прозвищу Призрак. Действия развернутся в альтернативном Санкт-Петербурге.

В ролях: Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие. В общий прокат картина выйдет 23 мая, то есть почти через месяц после фестиваля.

География фестиваля

Лидеры по количеству фильмов – Россия и Китай. За ними следует Франция с 20-ю картинами. От Испании – 15, Иран – 13, США – 12, Бразилия – 10, Индия и Италия – 8 фильмов, Мексика и Аргентина – по 7, Германия – 6 картин, от Турции, Японии, Бельгии и Южной Кореи – по пять фильмов. В этом году в фестивале также представлены картины от Австрии, Венгрии, Греции, Эстонии, Марокко и Парагвая и других.

Посмотреть список всех фильмов, а также ознакомиться с внеконкурсными программами и расписанием показов можно на официальном сайте ММКФ.

Что посмотреть: выбор редакции

Выбрали несколько конкурсных кинолент, на которые, как мы считаем, стоит обратить внимание. Про некоторые фильмы MIR24.TV рассказали сами актеры.

«Надо снимать фильмы о любви», Роман Михайлов (Россия, Индия)

Программа: «Русские премьеры»

Новый фильм от гуру современного авторского кино Романа Михайлова. Ради роли в нем актриса Мария Мацель побрилась налысо. По сюжету съемочная группа отправилась снимать артхаусное кино в Индию, однако там все пошло не по плану: режиссер влюбился, все его мысли отключились от рабочего процесса, а фильм «стал жить собственной жизнью».

Александра Киселева, актриса фильма, рассказала MIR24.TV о том, как проходили съемки:

«Магия кино точно случилась: в нужный момент в кадр случайно вдруг попадал колоритный индус или будто специально позирующая птица. Без репетиций мы могли снять пятиминутную однокадровую сцену, что бывает сложно. Очень помогал индийский продакшн, курировавший съемки. Мы быстро нашли общий язык и творчески влюбились друг в друга. После отсмотра материала представители индийской стороны признались, что несмотря на их большой опыт съемок, такой любви и красоты в кадре они не встречали».

Программа: Основной конкурс

Сюжет разворачивается в Югославии и затрагивает трагичную тему – боевые действия 1999 года. Главный герой – 8-летний Савва, которого мать увозит подальше от бомбардировок. Оператор картины – лауреат «Золотого орла» и Каннского кинофестиваля Владислав Опельянц. В качестве актера и одного из продюсеров выступил известный сербско-российский актер Милош Бикович.

«Хуже всех», Александра Кармаева (Россия)

Фильм рассказывает историю девочки-подростка Ксюши Субботиной, которая переживает творческий кризис, развод родителей и невзаимную любовь. Девушка комплексует из-за лишнего веса и страдает от насмешек, но в один момент решается изменить свою жизнь и заводит свой блог. Этот фильм – школьное драмеди о принятии себя и о том, как важно быть внимательнее к чужим чувствам.

Римма Латышева, исполнившая главную роль, рассказала MIR24.TV о фильме и съемочном процессе:

«Наш фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что он о любви и о разговоре двух, а то и трех поколений. Съемки проходили весело, в 16 смен. На площадке стояла очень теплая, но очень нервная атмосфера, потому что было ограниченное количество времени. При этом мы все успели и сделали даже больше, чем планировалось. По итогу фильм получился очень добрым и нежным».

«Территория», Алекс Галан (Испания, Кыргызстан)

Программа: Документальное кино

В среднеазиатской степи киргизские пастухи живут в постоянном противостоянии с духами. Зимой, в 20-градусный мороз, последняя оставшаяся в долине хижина ждет приезда актера, находящегося на пике своей карьеры. Это история об отречении, территории и деконструкции средств массовой информации.

«Выжить в Мо...», Григоре Бекет (Республика Молдова, Россия)

Программа: Основной конкурс

Молодого человека из Молдовы заманивают на работу в Москву.

Парень рассчитывает на хорошую должность по медицинской профессии и высокую зарплату. Однако герой становится жертвой обмана и вынужден пойти на решительные действия.

Совместный кинопроект Молдовы и России, который поборется за главный приз ММКФ.

«Сотни Бобров», Майк Чеслик (США)

Программа: «Дикие ночи»

Немое черно-белое кукольное кино в комедийном жанре. В центре сюжета – противостояние продавца яблочного сидра и стаи бобров, которые задумали уничтожить человечество. Куратор программы Егор Москвитин отметил, что этот абсурдный проект – его фаворит в данной секции. Картина побывала на многих мировых конкурсах.

«Ненормальный», режиссер Илья Малинин (Россия)

Программа: Конкурс фестиваля стран БРИКС

Дебютная картина Ильи Малинина о юноше, который страдает физическим недугом. В ней раскрывается тема поддержки семьи, силы искусства и преодоления трудностей. Международная повестка тоже есть: повзрослевший герой едет в Китай на конкурс пианистов, где его ждут приключения.

В ролях: Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Алексей Яценко, Наталья Кудряшова, Надежда Маркина.

«Полноводная красная река», Чжан Имоу (Китай)

Картина переносит нас в Китай времен XII века. Две династии – Сун и Цзинь – стоят на пороге войны друг с другом. Чтобы ее предотвратить, к династии Цзинь отправляют делегацию дипломатов. В дороге один из дипломатов погибает, а письмо для императора исчезает. Участникам делегации необходимо вычислить предателя и найти письмо.

Одна из последних на данный момент картин главного китайского режиссера Чжана Имоу, которая побила прокатные рекорды в родной стране.

«Смотри на меня», Владимир Грамматиков (Россия)

Программа: Специальные показы

Владимир Грамматиков, автор культовых детских фильмов «Усатый нянь» и «Мио, мой Мио» посвятил свою новую картину теме послевоенного детства. Главная героиня – мать, воспитавшая пятерых детей в этот тяжелый период. Сценарий к картине был написан самим Андроном Кончаловским. Когда Грамматиков переехал в Москву, его соседями стала семья Михалковых.

В фильме снялись: Александра Урсуляк, Евгения Симонова, Евгений Стеблев, Ольга Лапшина и другие.

Программа: «От ВГИКа до Мосфильма»

Фильм-эпопея по одноименному роману Михаила Шолохова – классика советской киношколы, которую в наше время почти не крутят в кинотеатрах, разве что в авторских киноклубах. Фильм входит во внеконкурсную специальную программу «От ВГИКа до Мосфильма», которая отдает дань уважения культовым мастерам советской и российской киношколы.

Сюжет охватывает трагические и переломные вехи в истории страны – Первая мировая война, Октябрьская революция и последовавшую за ней гражданскую войну. На фоне этих глобальных потрясений мы прослеживаем судьбу главного героя – казака и солдата Григория Мелехова.

Программа: Экранные войны. Эпизод первый. Движение. Новая надежда.

Дебютная работа великого Эйзенштейна, одного из прародителей Московского кинофестиваля и современного кинематографа в целом – веский повод отправиться в кинотеатр. Такое кино на большом экране в наши дни почти не увидишь. Эта внеконкурсная программа отсылает к истокам отечественной киноиндустрии и к ее главным жемчужинам, каковой является «Стачка». Новаторские приемы фильма, которые перевернули мир кино в далеком 1925 году.