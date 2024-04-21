В экранизации "Волшебника Изумрудного города" сыграет Ходченкова

Семейное фэнтези по мотивам сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" выйдет в прокат 1 января 2025 года. Юрий Колокольников сыграет в экранизации роль Железного Дровосека, а Светлана Ходченкова — волшебницы Бастинды. Также в фильме снимутся Василина Маковцева (Гингема), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джус) и Сергей Епишев (Людоед).

"Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова. Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены, и сама делала трюки", — рассказал режиссера фильма Игорь Волошин.

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