Топ-4 фильмов и сериалов о нефти

Бескрайние арктические просторы и суровая тайга, мощные буровые установки и первые скважины — все это декорации фильмов, в которых одну из главных ролей сыграла нефть. Согласно материалу издания «Энергия+», советские и российские режиссеры видят это полезное ископаемое по-разному. Ниже представлены интересные кинематографические работы, в которых ценный природный ресурс играет особую роль.

© N24.ru

«Нефть»

Документальный сериал «Нефть» — новинка, которая вышла на экраны в марте 2024 года и стала частью большого кинопроекта онлайн-платформы Premier о природных ресурсах, дополнив фильмы «Золото» и «Хлеб». О роли нефти в экономической и социальной жизни людей и научных открытиях рассказывают ученые, экономисты, дипломаты, историки и сотрудники одного из самых современных предприятий в России — Московского нефтеперерабатывающего завода компании «Газпром нефть».

Интересный факт: фильм стал рекордсменом по количеству топовых персон: в нем снялись министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде и другие.

«Углеводородный человек»

Документальный фильм «Углеводородный человек» — это попытка взглянуть на роль нефти и газа в жизни человека через призму истории, политики и экономики.

Интересный факт: съемки картины проходили в России, США, Норвегии, Египте, Израиле и Азербайджане.

«Трудная нефть»

Фильм позволяет взглянуть на будни советских нефтедобытчиков. Персонажи кинокартины — монтажники, бурильщики, водители и все, кто посвятил свою жизнь освоению недр.

«Трудная нефть» — это разговорный вариант термина «трудноизвлекаемые запасы»: ресурсы, добыча которых осложняется геологическими условиями, физическими свойствами самих углеводородов и удаленностью месторождений от цивилизации.

«Сибириада»

Фильм о противостоянии двух семей в сибирском селе Елань. Бедняк Афанасий Устюжанин бросает дом ради мечты: проложить через тайгу дорогу и найти «ярчайшую звезду». Лишь через 60 лет его потомки наткнутся здесь на ту самую «звезду» — нефтяное месторождение. В итоге оно даст толчок строительству ГЭС и освоению месторождений Сибири.

Прежде стало известно, что нефтяники на глубине более 4 км обнаружили древнее животное.