Мелисса Баррера рассказала о своем состоянии после увольнения из «Крика»

Актриса Мелисса Баррера активно продвигает свою текущую работу – мистический хоррор «Эбигейл», и в рамках интервью изданию Collider рассказала, что уже пережила свое увольнение из «Крика 7», где она играла Сэм. Более того, ее контракт и не подразумевал третьего фильма.

© Kinobugle.ru

Баррера активно комментировала события на Ближнем Востоке, придерживаясь пропалестинских позиций. Производственная компания Spyglass Media Group, ответственная за франшизу «Крик», разорвала сотрудничество с актрисой, объяснив это тем, что не терпима к антисемитизму и разжиганию ненависти.

«Я закончила с Сэм. Моя голова остается ясной. Концовка шестой части была очень хорошей, и я не чувствую, что меня бросили на середине. Мне кажется, фанаты хотели бы, чтобы третий фильм продолжил эту тему и, думаю, планировалась именно трилогия. Хотя мой контракт предусматривал только два фильма, и я снялась в них. У меня есть два фильма и это гораздо больше, чем получают большинство людей. Такова природа этой индустрии. Я с нетерпением жду следующей работы и следующего образа, который предстоит воплотить. Я просто чувствую, что перехожу к другой главе», – сказала Баррера в интервью изданию Collider.

Другая звезда «Крика» Дженна Ортега также покинула седьмую часть. Она акцентировала внимание на том, что это решение не обусловлено солидарностью с коллегой, а вызвано финансовыми соображениями. Также было сказано, что Ортега в дни съемок фильма будет задействована на площадке второго сезона сериала «Уэнсдэй».

На этом фоне во франшизу вернулась Нив Кэмпбелл, игравшая во всех «Криках», кроме шестого.