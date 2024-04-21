Мир заслуживает концовки получше: Каким получился сериал по игре Fallout

С момента своего выхода в далеком 1997 году культовый Fallout напрашивался на экранизацию - в то время мало кто мог создать игру, которая могла бы по-настоящему надолго увлечь не только геймплеем, но также тщательно продуманным миром и нетривиальным взглядом на постапокалипсис.

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Первые две игры, созданные Interplay Entertainment, были примечательны своим инновационным сеттингом, открытостью игрового мира и ретрофутуристической стилистикой, а особой "киношности" процессу добавляли голоса Рона Перлмана, Дэвида Уорнера и других звезд. В течение нескольких лет Fallout фигурировал в списках лучших игр от различных игровых изданий.

В 1998 году, когда вышла вторая часть, подразделение Interplay Films предприняло попытку экранизации. Сценаристом картины был назначен Брент Фридман ("Смертельная битва 2", сериал "Сумеречная зона"), однако спустя два года работу пришлось свернуть из-за закрытия студии. Создав в начале 2000-х две сторонние игры, действие которых разворачивалось в мире Fallout, в 2004 году Interplay продала права на серию компании Bethesda Softworks, от творений которой и отталкивается сериал.

В альтернативной истории "Фоллаута" достижения в области ядерных технологий привели к возникновению ретрофутуристического общества - американцы образца 2077, окруженные мощными устройствами, работающими за счет атомной энергии, одеваются в духе 1950-х гг., пьют "Нюка-Колу", едят хлопья "Сахарные бомбы" и восторгаются ковбоями.

Длительная война за ресурсы ожидаемо приводит к глобальному ядерному конфликту - большая часть населения Земли вымирает, но многим всё же удается укрыться в бункерах, известных как Убежища. Беда, как водится, не приходит одна - мир не только подвергается радиоактивному заражению, также происходит утечка секретного биологического оружия - вируса рукотворной эволюции.

219 лет спустя чудо-девушка Люси (Элла Пернелл), выросшая в идиллической утопии, замаскированной под некое подобие Небраски, вынуждена покинуть Убежище-33, чтобы отправиться в Пустоши - мир, в котором за выживание борются люди и мутировавшие существа. По пути она встречает оруженосца милитаристского Братства Стали Максимуса (Эрон Мотен) и бывшего актера Купера Говарда (Уолтон Гоггинс), ставшего зомбиподобным существом гулем. Каждый из них имеет загадочное прошлое и дела, которые нужно уладить. Параллельно развивается история брата Люси Норма (Мойзес Ариас), которому открывается страшная правда об Убежищах.

Вопреки мнению скептиков, не привыкших ждать многого от экранизации игр, "Фоллаут" являет собой чуть ли не идеальное киновоплощение игровой вселенной, созданное без особого уклона в фан-сервис. К счастью, продюсеры сериала - супружеский тандем Джонатана Нолана и Лизы Джой ("Мир Дикого Запада", "Периферийные устройства") - сразу же заявили, что намерены следовать утвержденному Bethesda канону.

Непременный маскот серии Волт-бой, компьютер Pip-Boy, Анклав, брамины, Догмит, бутылочные крышки в качестве денег и черный-пречерный юмор - всё это на месте. Равно как игровые механики и разнообразные геймплейные ситуации: сразу же после красочного пролога поклонникам игры предлагается оценить сцену, намекающую на процесс создания персонажа в системе S.P.E.C.I.A.L., герои активно использует стимпаки, в наличии даже перк "Кровавая баня"!

Тем, кто от игр далёк, скучать тоже не придётся. Ожидаемо неотразимый Кайл Маклахлен в роли отца главной героини, услаждающие звуки эстрады 1950-х в диапазоне от Нэт Кинг Коула до Джонни Кэша, видные комики (Мэтт Берри, Фред Армисен, Майкл Рапапорт) во второстепенных ролях и "старое доброе ультранасилие" - лишь немногие компоненты этого красочного действа. Все основные персонажи вызывают интерес и симпатию, даже повестка подается так, что на нее толком не обращаешь внимания.

Спустя всего лишь неделю после премьеры Amazon Studios сообщила о продлении сериала на второй сезон. По словам главы студии Дженнифер Салке, перед его создателями стояла очень непростая задача, но ожидания фанатов они превзошли, да еще и привлекли к франшизе миллионы новичков. В свою очередь Нолан и Джой объявили о своем нетерпении "подорвать мир снова". Недаром первая серия называется "Конец", а последняя "Начало" - иногда полезно начинать с конца.