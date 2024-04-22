Вышел первый трейлер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом в роли Росомахи

Marvel представила первый трейлер «Дэдпула и Росомахи» — третьей части приключений болтливого супергероя вместе с Росомахой Хью Джекмана. Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.

© MARVEL

Трейлер

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© MARVEL

© MARVEL

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.

В дебютном трейлере показали в том числе первую встречу двух героев, которые сразу же вступили в драку друг с другом. После выяснения обстоятельств своего бессмертия персонажи решают объединиться и противостоять общему врагу.