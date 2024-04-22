Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 309,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 апреля.

© Кадр из трейлера фильма "Сто лет тому вперед"

Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Вторую строчку в рейтинге занял "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя, собрав 47,7 млн рублей. В основе сюжета картины - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

На третьем месте - британо-американский боевик "Падение империи" режиссера Алекса Гарленда, который собрал 34,4 млн рублей. Фильм-антиутопия рассказывает о гражданской войне, которая происходит на территории США в альтернативном будущем. В центре истории находится группа из трех журналистов, которым предстоит доехать до Вашингтона и взять интервью у последнего президента Соединенных Штатов. Роли в картине исполнили Джесси Племонс, Ник Офферман, Кирстен Данст, Кейли Спейни и другие.