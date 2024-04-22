Рецензия на фильм ужасов «Полночь с дьяволом», который называют сенсацией

В сети вышел фильм «Полночь с дьяволом» с Дэвидом Дастмалчяном — хоррор-сенсация прошлого года, любимый фильм Стивена Кинга, который критики ставят в один ряд с «Изгоняющим дьявола». «Лента.ру» рассказывает, чем впечатляет этот фильм, стилизованный под американское вечернее телешоу.

© Кадр из трейлера фильма "Полночь с дьяволом"

Шоу «Ночные совы» появилось на американском телевидении в 1971 году, и его ведущий Джек Делрой сразу заявил о себе как о полноценном конкуренте звезд жанра уровня Джонни Карсона. Карьера Делроя развивалась стремительно: цифры росли, его женой стала красотка актриса Мэдлин Пайпер (Джорджина Хейг), в какой-то момент Джека даже приняли в тайный элитный клуб «Роща». Однако во второй половине десятилетия на Джека посыпались проблемы. Рейтинги стали падать, у Мэдлин обнаружили терминальную стадию рака легких (а ведь она даже не курила!).

После смерти жены Делрой ненадолго пропал с радаров, потом вернулся в «Ночные совы», но шоу продолжало проседать. Решающим стал выпуск, снятый 31 октября 1977 года. Накануне Хеллоуина Джек подготовил программу с участием экстрасенса (Файсаль Баззи) и иллюзиониста (Йен Блисс). Гвоздем программы должна была стать Лилли (Ингрид Торелли) — единственная выжившая последовательница сатанинского культа в сопровождении парапсихолога Джун Росс-Митчелл (Лаура Гордон). Однако по мере приближения эфира передачи к кульминации становится все более понятно, что сеанс черной магии с последующим разоблачением идет совсем не по плану, намеченному Джеком и его командой.

Дата выхода: 19 апреля

Страна: Австралия, ОАЭ, США

Продолжительность: 1 час 33 мин.

Режиссер: Колин Кернс и Камерон Кернс

В ролях: Дэвид Дастмалчян, Йен Блисс, Ингри Торелли, Лаура Гордон

К девятому году своего существования стриминговая платформа Shudder твердо определилась с форматом. Shudder специализируется на хоррорах — на тех, которые принципиально не соответствуют интересам студии A24. Вместо «возвышенных» (elevated) ужастиков в духе «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера, Shudder делает ставку на более традиционные жанровые формы. Это полуторачасовые и часто весьма недорогие фильмы ужасов, которые не используют потустороннее как метафору душевного нездоровья, а относятся к чертовщине совершенно всерьез. Выбранная стратегия приносит плоды: у сервиса уже есть преданные фанаты. Есть и свои безусловные хиты вроде недавних «Шепотов мертвого дома» или вышедшей буквально только что «Полночи с дьяволом». Занятно, что вскоре после интернет-релиза российская премьера картины состоится на Московском международном кинофестивале. В июне «Полночь с дьяволом» появится и в официальном российском прокате.

Впрочем, относить успехи «Полночи с дьяволом» только на счет Shudder не стоит. На сей раз платформа выступает только в качестве цифрового дистрибьютора фильма австралийских сценаристов и постановщиков братьев Камерона и Колина Кернсов. Для Кернсов это первое в карьере путешествие в США, пусть и воображаемое: несмотря на то, что речь об американском телешоу, съемки проходили в австралийском Мельбурне. В этом смысле история «Полночи с дьяволом» похожа на недавний триумф другого семейного дуэта из Аделаиды — братьев Филиппу — и их фильма «Два, три, демон, приди». Похожа и прокатная судьба. «Два, три, демон, приди» получил дистрибуцию от А24 после сандэнсовской премьеры, «Полночь с дьяволом» стал фаворитом зрителей фестиваля South by Southwest.

Тогда же копию картины отправили Стивену Кингу, и король ужасов моментально записался в фанаты фильма, включив его в новую версию своего списка лучших фильмов всех времен

Неудивительно, что «Полночь с дьяволом» так легко добилась расположения Кинга, — этот сюжет вполне можно было бы представить в одном из рассказов писателя, который ценит истории про внезапное столкновение с настоящим потусторонним злом. В этом смысле вкусы Кинга совпадают с вкусами Кернсов и исполнителя главной роли Дэвида Дастмалчяна. Известно, что роль Джека Делроя была предложена Дэвиду после того, как Колин и Камерон прочли в знаменитом хоррор-журнале Fangoria эссе Дастмалчяна, посвященное ведущим шоу ужасов на региональных телеканалах. Дастмалчян вообще не чужой человек в мире потустороннего: на счету актера — роли в недавнем «Бугимене» и «Твин Пиксе», он явно знает толк в киноужасах и по-настоящему любит этот жанр. И душевное родство авторов и актера, вокруг которого выстроен фильм, — это один из главных двигателей «Полночи с дьяволом», фактор, заряжающий его неподдельной энергией.

По мысли Кернсов, в семидесятые выходящие в прямом эфире вечерние шоу не только дарили встревоженным американцам комфорт, но и были зоной риска, который ведущие делили со зрителями

Для того чтобы сделать эту смесь по-настоящему взрывоопасной, оставалось лишь добавить к ней немного дьявольщины, а потом стилизовать фильм под реальную запись рокового эфира с вкраплениями съемок с бэкстейджа.

Появление на шоу «Ночные совы» одержимой демоном девочки тоже выглядит во многих отношениях логичным решением. В 1973 году на экраны вышел «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина — фильм, который до сих пор считается одним из самых страшных в истории. Кернсы с удовольствием цитируют образы Фридкина: здесь и черная рвота, и внешние изменения одержимой героини. Для критиков и фанатов это тоже оказалось удобной линией сравнения: после первых показов «Полночь с дьяволом» поспешили поставить в один ряд с шедевром Фридкина. Отчасти это сослужило фильму Кернсов дурную службу. «Полночь с дьяволом» — все-таки не такое монументальное и подробное произведение, а фильм-аттракцион. Что, впрочем, ни в коем случае не делает картину менее достойной.

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Сильная сторона «Полночи с дьяволом» — это погружение в мир американского телевидения, которое происходит в первой половине фильма. Цветные парадные кадры идут вперемешку с черно-белым бэкстейджем, сообщая происходящему ритм и драйв прямого эфира

Остроумный и достоверный сценарий подкреплен обаянием Дастмалчяна (для 48-летнего артиста это заслуженный бенефис) и точным монтажом. Довольно быстро контрапунктом развлекательной передачи становится тлеющий за кулисами костер амбиций. Ближе к финалу он ожидаемо разгорится до вполне инфернальных масштабов. «Полночь с дьяволом» — это фильм-ритуал, как и полагается эфирному шоу. Однако напряжение нарастает из-за непредсказуемости его элементов, из-за того, что герои довольно долго не могут понять, какой изощренный им на этот раз достался сценарист.

Кернсы мастерски подключают к линейному сюжету ретро-контекст. «Полночь с дьяволом» начинается с озвученной запилами группы Pentagram нарезки новостных сюжетов с ТВ семидесятых. В кратком изложении творческого пути Джека Делроя впервые возникает и загадочный закрытый клуб для сильных мира сего под названием «Роща». Очевидно, имеется в виду знаменитый американский Богемский клуб, расположенный в предместье Сан-Франциско. Знаменитости и чиновники отдыхают здесь с 1899 года, однако подробностей об этом их времяпрепровождении крайне мало. Известно, что именно здесь в 1942-м созрел Манхэттенский проект, а символом клуба является огромная сова, 12-метровая статуя которой установлена возле озера в Богемской роще.

«Полночь с дьяволом» не злоупотребляет конспирологией. Это лишь еще один элемент кропотливой стилизации, делающей мир фильма реальным и пугающим

Создавая ткань фильма, авторы остаются в равной степени достоверными и саркастичными. Кернсы понимают, что смех и страх отлично дополняют друг друга, так что в финале их фильм ничуть не разочаровывает, даже несмотря на то, что к концу «Полночь с дьяволом» разок нарушает правила «найденного видео».

Напоследок отметим, что «Полночь с дьяволом», несмотря на всю укорененность в национальном контексте, вполне работает и как универсальная международная история. Зарубежные критики наперебой и не сговариваясь сравнивают образ Джека Дэлроя с Аланом Партриджем — вымышленным телеведущим, которого с девяностых в разных форматах играет комик Стив Куган. Для российского зрителя долговязый и обаятельно нескладный Дастмалчян, разумеется, больше похож на Ивана Урганта. «Полночь с дьяволом» в этом смысле — прекрасное средство от разлуки с «Вечерним Ургантом», которую болезненно переживают многие российские зрители. В других условиях Ивана Андреевича стоило бы пригласить озвучивать Делроя, а то и снять с ним русский ремейк. Атмосфера работы на Первом канале наверняка таит в себе не меньше дяьвольщины, чем та, что прорывается наружу в хеллоуинском эфире «Ночных сов».