Фильм "Сто лет тому вперед" возглавил российский прокат

Новая адаптация фантастической повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед" стартовала в прокате с первой строки. Картина собрала в свои первые выходные на большом экране 310,7 млн рублей.

Фильм сместил с первого места сказку "Летучий корабль". На пятой неделе проката картина добавила к своей кассе 47,7 млн рублей, а общие сборы преодолели отметку в 1 млрд рублей.

По данным kinobusiness.com, картина студии А24 "Падение империи" опустилась на третье место с 34,4 млн рублей.

В топ-5 также вошли новинки "Город тайн: Исчезнувшая" (16,7 млн рублей) и "По Фрейду" с 13 млн рублей.