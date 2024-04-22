Кристофер Нолан объяснил, чем привлекает трилогия «Темный рыцарь»

В недавнем интервью Кристофер Нолан поговорил про свою кинотрилогию «Тёмный рыцарь» и объяснил её привлекательность. Напомним, что Нолан снял все три части франшизы, главную роль в которых сыграл Кристиан Бейл.

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По словам Нолана, в «Тёмном рыцаре» всегда показывают тех, кто хочет прибегнуть к преступным методам и того, кто находится вне системы, чтобы пресекать этих преступников. Подобное взаимодействие затягивает, считает режиссёр.