Бегство во имя любви в трейлере фильма «Собачий побег»

Собачья любовь известна своей преданностью. Ради любимого — будь то четвероногая пара или двуногий хозяин — собаки готовы на всё, даже горы свернуть

© Кадр из трейлера фильма "Собачий побег"

В трейлере нового фильма «Собачий побег» от индийских авторов милые пёсики сражаются за любовь, совершают головокружительный побег и спасают животных от центра испытания лекарств.

О чём речь?

Очаровательный лабрадор Томи и красотка кокер-спаниель Амалу проводят всё время вместе — нет сомнений, что их чувства взаимны. Вот только их хозяевам такой расклад не нравится — предрассудки не дают им одобрить эту любовь. Чтобы уберечь свои чувства, четвероногим героям приходится сбежать и отправиться в путешествие, полное приключений.

Однажды ночью Томи и Амалу устраивают побег и встречают на улице старого брошенного лабрадора, который и делится с ними премудростями выживания без хозяев: учит добывать пропитание, прятаться от тех, кто отлавливает бродячих собак, и заодно рассказывает о своём прошлом.

Когда местный задира-ротвейлер нападает на бедную уличную торговку, главный герой заступается за неё. А та в благодарность забирает их с Амалу к себе домой, где уже живёт очаровательный пёс Каридас. Вместе им предстоит найти центр испытания лекарств, спасти других животных и защитить свою любовь.

Фильм «Собачий побег» предназначен для широкой семейной аудитории, включая подростков. Премьера в российских кинотеатрах — 25 апреля.