Все фильмы франшизы «Майор Гром» выйдут в прокат в мае

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в повторный российский кинопрокат перед премьерой его сиквела «Майор Гром: Игра». Как сообщает «Каро. Арт» впервые на большом экране будет показан и приквел «Гром: Трудное детство» (его премьера состоялась в январе 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»).

С 13 мая начнется эксклюзивный прокат двух первых частей в кинотеатрах сети «Каро» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Сургуте и Тюмени. А 19 мая в киноцентре «Октябрь» состоится специальный сдвоенный показ фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гром: Трудное детство» в режиме нон-стоп и обсуждение проекта с его создателями.

Зрительская премьера фильма «Майор Гром: Игра» состоится 22 мая, предположительно в киноцентре «Октябрь». «ИнтерМедиа» напоминает, что картина будет показана на закрытии 46-го Московского международного кинофестиваля 26 апреля, а в широкий прокат выйдет 23 мая.