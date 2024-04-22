Сериал «Леди Баг и Супер Кот» в новом дубляже покажут по ТВ

Впервые в России на телевидении покажут пятый сезон мультсериала "Леди Баг и Супер Кот". Специально для этого сделали фирменный дубляж с поправкой на пожелания поклонников, о которых они много писали в интернете.

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Никаких "мистеров" и "миссис" - только "мадам" и "месье". Алья окончательно стала Алей. А "талисманы Леди Баг и Супер Кота" превратились в "талисманы Божьей Коровки и Черного Кота".

Сериал будут показывать на ТВ-3 в течение двух дней - 30 апреля и 1 мая.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы скорректировать имена персонажей и названия заклинаний. Много раз критикуемый Белый Кот в итоге все-таки стал Небесным, а фраза "Плагг, когти!" трансформировалась в "Перевоплощаюсь"", - говорится в пресс-релизе канала.

Кроме того, к озвучке привлекли настоящих мастеров и знатоков своего дела. Так, за Маринет Дюпен-Чен говорит Дарья Фролова - она же дублировала оскароносную Фрэнсис Макдорманд в "Острове собак". За напарника Леди Баг, Эдриана Агреста - Николай Быстров, которого можно было услышать в русской версии нашумевшего мультфильма "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки. Основному антагонисту истории - Монарху - подарил голос Константин Карасик, на счету которого более 620 работ в этой сфере.

Кстати, почувствовать себя на месте героев из вселенной Леди Баг и Супер Кота мечтали многие фанаты, и кое-кому это на самом деле удалось. Перед выходом пятого сезона был проведен конкурс, победители которого приняли участие в дубляже новых выпусков мультсериала. Повезло Дмитрию Щеглову (он озвучил Тацу) и Диане Тишаевой. Ее голосом говорит Маат, которая существует внутри "Книги истин".