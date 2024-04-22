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Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»

Недавно стало известно о том, что несколько стран решили выпустить собственные адаптации фильма «Холоп». Исполнитель главной роли Милош Бикович высказался об этом.

Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЁРШИП»

По его словам, если другие страны хотят снять свою версию «Холопа», то это говорит о высоком качестве кинопроизводства в России.

Это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, во Франции снимают, в Турции. Это отлично. Это говорит о том, что мы не только делаем хорошее кино, но мы делаем ещё и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира.
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