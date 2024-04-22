Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»

Недавно стало известно о том, что несколько стран решили выпустить собственные адаптации фильма «Холоп». Исполнитель главной роли Милош Бикович высказался об этом.

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По его словам, если другие страны хотят снять свою версию «Холопа», то это говорит о высоком качестве кинопроизводства в России.