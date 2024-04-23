Стартовали съемки комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым

Актер Никита Кологривый исполнит главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает портал Kinonews.ru.

© РИА Новости

В центре сюжета вор-домушник Максим, который оказывается в сложной ситуации, задолжав деньги преступникам. Во время «налета» на квартиру он встречает девушку, которая из-за несчастной любви собирается свести счеты с жизнью. Максим решает остановить ее, чтобы избежать еще больших проблем.

В съемках киноленты также участвуют Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев, Анна Ардова и Ольга Тумайкина.

— На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции, — признался Кологривый.

Фильм выйдет в прокат в середине августа 2024 года, передает портал.

Примечательно, что Екатерина Ковальчук, которая также будет принимать участие в съемках, была девушкой юмориста Гарика Харламова. По некоторым данным, пара снова воссоединилась.

Кологривый ранее рассказал, что изменял супруге Александрине Питиримовой. Несмотря на расставание, сейчас он находится в хороших отношениях с женой. При этом актер отметил, что они не живут вместе, но «больше по причине переездов». Также он признался в романе с коллегой Агатой Муцениеце. До этого он отрицал сообщения в СМИ о том, что у него были отношения с артисткой, которые стали причиной его развода.