Лучшие среди равных: названа российская замена «Оскару»

Уже в следующем году планируют провести вручение премии Евразийской киноакадемии, над созданием которой сейчас ведется активная работа. Об этом заявила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Также она сообщила: «Проект уже поддержали наши китайские партнеры в декабре 2023 года. Надеемся, что к инициативе также присоединятся коллеги из стран БРИКС, ШОС, СНГ». Речь о создании альтернативы для премии «Оскар» велась довольно давно. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вот есть надежда, что Евразийская киноакадемия станет реальностью.

Зачем это надо? Давайте разбираться. Сейчас одной из самых обсуждаемых мировых наград в киноиндустрии является «Оскар» — премия Американской академии кинематографических искусств и наук. Эта организация возникла в 1927 году в Калифорнии. Стать членами киноакадемии приглашают тех, кто был номинирован на «Оскар», либо людей, внесших вклад в мировой кинематограф, по рекомендации двух других членов сообщества. Получается, в эту академию зовут тех, кого сами считают лучшими.

А у нас? Существует Национальная академия кинематографических искусств и наук России, которая с 2002 года определяет лучших отечественных кинематографистов и вручает им свои награды, — «Золотой орел». А за рубежом? Есть премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APSA), Международной индийской киноакадемии (IIFA), европейских академий, а также другие в той или иной мере локальные кинонаграды. Но общей, которая бы претендовала на звание «мировой» и могла потягаться по престижности с «Оскаром», пока нет.

Да, мы можем перечислить множество самых разных фестивалей, которые вручают свои призы и ценятся кинематографистами, помогают выделить наиболее яркие, интересные, заслуживающие внимания работы. Но там судьбу победителей определяет жюри, а не киноакадемики, как в тех, что упомянуты выше. Безусловно, когда судьи — коллеги, которые друг друга знают и помимо профессиональных отношений имеют еще и личные, могут возникнуть вопросы к честности распределения наград. Но, с другой стороны, все они специалисты с большим опытом работы, следовательно, хочется верить, что просто физически не смогут отметить то, что сделано плохо.

Если же речь идет о создании Евразийской кинопремии, куда войдут представители самых разных стран, снимающих в своей манере, по своим заветам и традициям, сообразно своему менталитету, киноистории и прочему, то перспективы открываются ошеломляющие. Это почти неизбежно должно привести к сближению, стремлению понять друг друга, обогащению приемов и расширению взгляда на мир как тех, кто создает кино, так и тех, кто его смотрит.

Конечно, специалисты любой страны знакомы с историей мирового кинематографа и наиболее успешными работами коллег из разных уголков мира. Но современная жизнь такая быстрая, плотная и насыщенная, технические условия все совершеннее, и темпы производства наращиваются — за всем не уследить. Если же объединить коллективные усилия в одном направлении, то из этого может родиться что-то действительно важное и значимое. Осталось только, чтобы в затею поверили те, кто ведет за собой коллег, критиков, аудиторию. А мышление человека очень пластичное, память — гибкая, где к сожалению, а где и к счастью. Так что, возможно, к 2028 году мы будем болеть за победу Чэня Сычэна или С. С. Раджамули на премии Евразийской киноакадемии. Но лично я, надеюсь, всегда буду ставить на Юрия Быкова.