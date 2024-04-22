Актеры «Ведьмы из Блэр» выступили с требованием через 25 лет после премьеры

Издание Vanity Fair обратило внимание на открытое письмо актёров из культового фильма «Ведьма из Блэр». Джошуа Леонард, Майкл Уильямс и Рэй Хенс, а также режиссёры и продюсеры ленты обратились к киностудии Lionsgate и потребовали выплаты, «равные тем, которые могли бы получить через Гильдию актёров США».

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Дело в том, что во время работы над фильмом в 1999 году они не могли позволить себе консультации юристов, из-за чего получили крайне низкий гонорар. Они также предложили свои услуги по развитию франшизы, включая консультации во время создания фильмов, игрушек и видеоигр.

Мы подписывали контракты с Lionsgate, когда были детьми, без какой-либо юридической или профсоюзной поддержки. Мы были художниками, испытывающими трудности, и тот факт, что нам какое-то время не нужно было беспокоиться о еде и аренде, был большой победой, о которой любой из нас мог только мечтать. Ни одну из картин не снимали при творческом участии команды оригинальной ленты. Как знатоки, создавшие «Ведьму из Блэр» и уже 25 лет поддерживающие связь с фанатами, мы — ваше единственное и величайшее, до сих пор неиспользованное секретное оружие.

В Lionsgate пока не комментировали обращение актёров. Сейчас киностудия работает над новой частью «Ведьмы из Блэр».