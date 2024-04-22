Вышел трейлер фильма «Суворовец 1944»

Компания Movie Go представила финальный трейлер фильма «Суворовец 1944». Приключенческая драма выйдет в кинотеатрах России уже 25 апреля.

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«Суворовец 1944» рассказывает историю 13-летнего Вовки Куликова, который спустя год обучения в Суворовском училище возвращается в родную сибирскую деревню. Мальчик узнаёт, что его отец, председатель колхоза, ушёл на фронт, а на деревню тем временем обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.

Главную роль в ленте исполнил Всеволод Казанцев, а в фильме также сыграли Павел Поляков, Александра Казанцева, Ирина Кривонос, Андрей Яковлев и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Денис Казанцев.