«Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы» - нейросетевое безумие Зака Снайдера

В индустрии развлечений все чаще встает вопрос об этике использования нейронных сетей - сценаристы и художники выходят на забастовки, переживая, что в будущем бездушные машинные алгоритмы лишат их рабочих мест.

© Kinorium.com

Вторая часть "Мятежной Луны" с подзаголовком "Оставляющая шрамы" в этом разрезе выглядит как первая победа роботов-писателей. Нет никаких тому подтверждений, но создается ощущение, что пока профсоюзы разбирались с продюсерами, Зак Снайдер потихоньку вскармливал свои безумные идеи в виде промтов нейросетям, а на выходе мы получили, возможно, худший сценарий в рамках жанра популярной научной фантастики за последние несколько десятилетий. Хочется верить в человечество, надеясь, что не мог людской разум сгенерировать нечто настолько бестолковое.

Сразу сильно забежав вперед, давайте начнем с самого начала.

Сиквел прошлогоднего боевика стартует сразу после финала оригинальной картины. Главного злодея воскрешают, и он собирается неистово мстить своей обидчице, которую и называют "Скаргивершей". Она в свою очередь с помощью собранной команды супер-друзей собирается защитить поселение приютивших ее фермеров от злой Империи.

Фильм идет два часа, и первый можно смело проматывать. Если все же надумаете смотреть, то просто скипайте эту чушь без зазрения совести. Никакой полезной информационной нагрузки первые 60 минут не несут, зато в слоу-мо показывают сбор урожая, процесс набора воды из колодца и прочие сельско-хозяйственные мероприятия.

Во второй половине начинается уже какое-никакое действо, со множеством кадров в замедлении, опять же. Кстати, если взять оба фильма, воспроизвести все слоу-мо на нормальной скорости и выкинуть половину бессодержательных диалогов, то весь хронометраж составит минут 40-50 - в таком виде в качестве пилотной эпизода условного сериала проект вполне мог бы быть конкурентноспособным.

Поэтому, самое сложное при просмотре второй "Мятежной Луны" - не выставить скорость воспроизведения на 2x.

Технические аспекты отметить в позитивную сторону также не получится. Весь экшн снят на слишком различимой для глаз зеленке, графику язык не повернется назвать выдающейся, а цветокор и фильтры отдают играми времен Xbox 360/PS 3 в желто-серо-коричневой гамме.

Боевые сцены неизобретательны и скучны. Музыка - однообразный возвышенный эпик, как будто собранный из сэмплов бесплатных банков.

Жалко на этом фоне актеров. Что София Бутелла, что Эд Скрейн - стараются играть, надувают вены на лбах, эмоционально отдаются и были вынуждены носить дурацкие прически, но в канве истории их персонажей этого все равно недостаточно, чтобы как-то повлиять на общее восприятие.

Интереснее ситуация с Энтони Хопкинсом. Если судить по титрам, то он озвучивает заглючившего боевого андроида, приделавшего себе к голове оленьи рога (не спрашивайте).

© kinorium.com

За весь фильм он произносит всего несколько реплик, но голос при этом сильно обработан для придания ему "роботизированности". Как тут снова не вспомнить про нейросети, которые уже умеют очень похоже синтезировать человеческую речь. Поэтому невольно закрадываются сомнения по поводу непосредственного участия Хопкинса. Может быть старик просто продал право на использование своего имени, а текст зачитала машина?

Стоит отметить еще одну фундаментальную проблему всего проекта. Зак Снайдер не скрывает, что хочет сделать из "Мятежной луны" франшизу масштабов "Звездных войн". Поэтому и представляет оба фильма как будто сразу частью чего большего.

Но оно так не работает. Джордж Лукас всегда прямо утверждал, что его сага - это адаптация жанра сказок для тинейджеров - ничего более. В своей сути - это простой как палка рассказ про борьбу добрых волшебников со светящимися синими мечами со злыми магами, у которых такие же клинки, только красного цвета.

Если на таком уровне сюжет и персонажи найдут отклик у аудитории, то следующие 40 с лишним лет можно успешно их ретконить и зарабатывать баснословные деньги на продаже с игрушек по мотивам.

Зак Снайдер даже идею с лайтсейберами себе скопировал, только цвета поменял у "плохих" и "хороших". А вот характеры действующим лицами прописать поленился. Все болванчики, которых собирали в первом фильме - наглухо клишированые типажи - вождь индейцев без племени, самурай в юбке, наёмница, отставной боевой генерал и т.д. И когда их всех начинают потихонечку (потому что в слоу-мо) убивать, драматического эффекта не получается и эмпатии не возникает.

В Сети можно встретить положительные отзывы, основанные на том, что "Мятежная Луна 2" вышла только в домашнем прокате. Мол, "вы же заплатили только за подписку, никто же на билет в кино не потратился - чего бухтеть-то"?

Выглядят такие оправдательные посты в интернете как откровенные инсинуации. При просмотре мусора, вроде "Дарующей шрамы", вы в первую очередь тратите свое время - саму свою жизнь, если позволите столь высокопарно выразиться. Не нужно так делать. Используйте отведенные вам мгновения с большей пользой.

Оценка: 0,5 из 5.