Новый французский «Граф Монте-Кристо» выйдет в России в сентябре

Локализованный трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» (Le Comte de Monte-Cristo) представила 22 апреля 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что это новая экранизация романа Александра Дюма от создателей дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи» - режиссеров Александра де Ле Пательера и Матьё Делапорта и студии Pathe.

© Кадр из трейлера

Став жертвой коварного заговора, юноша Эдмон Дантес оказывается арестован в день своей свадьбы и на 14 лет заточен в темницу за преступление, которого не совершал. Когда ему наконец удается сбежать, он находит на таинственном острове легендарное сокровище и становится другим человеком - графом Монте-Кристо. Теперь его цель – отомстить людям, укравшим его жизнь.

Главные роли в фильме исполняют Пьер Нинэ (Эдмон Дантес), Анаис Демустье (Мерседес), Лоран Лафит (Жерар де Вильфор), Оскар Лесаж (Максимилиан Моррель), Патрик Милле (Данглар), Пьерфранческо Фавино, Анамария Вартоломеи, Бастен Буйон и др.

Во французский прокат «Граф Монте-Кристо» выйдет 28 июня, а в российский - 26 сентября.