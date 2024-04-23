Появился новый трейлер «Претендентов» с Зендеей

Опубликован финальный трейлер спортивной мелодрамы "Претенденты" (Challengers, строго 18+), картины, которую критики уже успели обозначить как самый сексуальный фильм Луки Гуаданьино. Да и в принципе.

© Кадр из трейлера фильма "Претенденты"

В главной женской роли - Зендея, 27-летняя лауреатка "Золотого глобуса", звезда "Эйфории" (18+) и новой "Дюны".

Таши Дональдсон, жена-тренер знаменитого теннисиста Арта, находящегося в полосе неудач, записывает его на соревнования "Челленджер", где он будет соревноваться с бывшим любовником своей жены, - это официальный синопсис откровенного проекта с R-рейтингом.

В мировом прокате - с 24 апреля.