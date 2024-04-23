Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о старте съемок криминальной драмы «Жар» с Даниилом Воробьевым, Аней Чиповской и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Ради съемок в проекте актер Даниил Воробьев согласился на необычный образ — с длинными волосами и пластическим гримом.

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Главный герой после скандального увольнения вынужден открыть бизнес с малознакомым начинающим поваром, чтобы доказать всем свою независимость. Вот только инвестиции на ресторанный стартап привлечь не так легко — и герои оказываются в должниках у мафии. Препятствия, которые расставляет Марку судьба, оказываются толчком к внутренним изменениям зазнавшегося шефа.

Автором сценария выступил Андрей Стемпковский. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн, Юрий Сапронов, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова, кресло режиссера-постановщика занял Артем Аксененко. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания «Всемирные Русские Студии».