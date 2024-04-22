Вышел новый трейлер мистических «Наблюдателей» с Дакотой Фаннинг

В сети появился полноценный трейлер мистического триллера «Наблюдатели» – дебютной работы режиссерской работы Ишаны Шьямалан, которую продюсировал ее отец М. Найт Шьямалан.

© Скриншот из трейлера

Дакота Фаннинг играет 28-летнюю художницу Мину, которая застряла в обширном нетронутом лесу на западе Ирландии. Она вынуждена зайти в лес, где находит убежище, где уже присутствуют три человека. Они оказываются заперты в комнате со стеклянной стеной и электрическим светом, который включается в сумерках. Именно в это время, рядом с узниками появляются незримые существа – Наблюдатели. Они следят за каждым движением и совершенно недружелюбны. Непонятно, как можно покинуть помещение, ведь с другими заплутавшими путниками, которые не успели попасть внутрь произошли ужасные вещи.

Другие роли исполнили Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнегэн, и Олуэн Фуэре.

Изначальная дата премьеры переместилась на неделю вперед, с 7 на 14 июня.