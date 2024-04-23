На ММКФ состоится премьера драмы "Семь черных бумаг"

Мировая премьера драмы "Семь черных бумаг" Анатолия Колиева состоится 23 апреля в рамках конкурсной программы "Русские премьеры" 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщили организаторы.

© Кадр из трейлера фильма "Семь черный бумаг"

"Семь черных бумаг" - полнометражный дебют режиссера.

"Фильм вдохновлен рассказом осетинского писателя Михаила Булкаты и личной историей моего дедушки. Все это мы с моим братом Аланом (Колиев, сценарист проекта) отрефлексировали. Алан решил написать сценарий - так и родилась эта история", - рассказал Колиев на пресс-конференции в рамках ММКФ, посвященной картине.

События фильма разворачиваются в 1942 году в небольшом осетинском селе. В центре сюжета два брата, которые ждут отца, ушедшего на фронт. Почтальон приносит в семьи похоронки - "черные бумаги". Видя, какое горе они несут, братья подговаривают почтальона прятать похоронки до конца войны.

Съемки картины проходили в восьми селах Северной Осетии. Основной съемочной площадкой стало село Камунта, расположенное на высоте почти 2 тыс. м над уровнем моря. Реквизит, использованный в картине, собирали по музеям республики, чтобы воссоздать быт Осетии того времени.

"Мы стремились во всех предметах к абсолютной правде", - отметил режиссер.

Художественным руководителем картины выступил Клим Шипенко.

"На этапе того, как мы входили в съемки, он дал нам пару-тройку добрых советов, а также на этапе монтажа посоветовал кое-что очень дельное. Я в некоторой степени боролся с этим, а потом понял, что он прав. В кинотеатрах будет немножко другая версия", - признался Колиев.

Производством картины занимался онлайн-кинотеатр Start при поддержке Министерства культуры РФ. Фильм выходит в прокат 9 мая, дистрибьютором выступает "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг "Национальная медиа группа").

О других показах на ММКФ

Также 23 апреля в рамках основного конкурса ММКФ покажут фильм "21 рубин" румынского режиссера-священника Чиприана Мега. В картине, которую Мега создал на собственные средства, снимались румынские актеры Дорел Вишан и Корина Мойсе, а также Микки Рурк, Энтони Делон, Элизабетта Пеллини.

"Когда в результате политических потрясений румынский прокурор оказывается в центре внимания, ей предлагают занять пост генерального прокурора", - говорится в аннотации к фильму.

Кроме того, состоятся показы фильмов, включенных в программу конкурса документального кино: "Ладья" иранского режиссера Сэма Калантари о современном иранском художнике Али Акбаре Садеги, "Нелюбимка" Станислава Сорокина о группе Niletto (показ пройдет в кинотеатре "Художественный") и "Где мой дом?" Анны Бергер про молодого чернокожего мужчину из Гвинеи, который пытается устроить свою жизнь в Москве (кинотеатр "Иллюзион").

ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. В 2024 году на киносмотре представлены фильмы из более 50 стран. В основном конкурсе участвуют полнометражные ленты из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Россию представляет картина Ивана Соснина "Пришелец".

Впервые фестиваль состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер, сценарист, продюсер, актер и телеведущий, народный артист РСФСР Никита Михалков. ТАСС выступает информационным партнером ММКФ.