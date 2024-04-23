Якутский фильм «Карина» выходит в российский прокат

Снятый в Якутии фильм "Карина" - дебютный проект режиссера Марианны Сиэгэн - с 25 апреля смогут посмотреть жители крупных городов России, сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА.

© Кадр из трейлера фильма "Карина"

Картина за первые восемь дней проката только в местных кинотеатрах заработала более 26 миллионов рублей. А на сегодняшний день сборы составили почти 35 миллионов рублей. В кинозалах республики "Карину" посмотрели уже более 109 тысяч людей, что стало рекордом. Помимо этого фильм показал лучший старт в истории якутского кино, собрав более 12,9 миллиона рублей за первый уик-энд, а к концу второго падение сборов составило чуть более одного процента.

Теперь самый кассовый якутский фильм покажут и в других регионах страны. Первыми его увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Барнаула, Краснодара, Томска, Королева, Ломоносова и Киришей. С 27 апреля "Карина" появится в кинотеатрах Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Рязани и еще десяти российских городов.

Напомним, что фильм основан на реальных событиях, когда четырехлетняя девочка Карина Чикитова заблудилась в лесу и выживала в глухой тайге в течение двенадцати дней, пока ее не отыскали спасатели.

Создатели "Карины" планируют выйти и в международный прокат.