На 46-м ММКФ показали новый сериал Душана Глигорова «Трасса» с Анной Михалковой

На 46-м ММКФ во Внеконкурсной программе "Первая серия" показали новый сериал Душана Глигорова "Трасса" с Анной Михалковой в одной из главных ролей. Аншлаг на премьере был подтверждением тому, как ждут новую работу от авторов таких сериальных хитов, как "Химера" и "Хрустальный". Оператор Батыр Моргачев, кинодраматург Олег Маловичко - снова в связке с режиссером Душаном Глигоровым (продюсеры сериала - Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко).

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Первая серия "Трассы" оказалась многообещающим, плотным по насыщенности событий эпизодом криминального триллера, в котором каждый герой пытается набросить на зрителя сеть, чтобы утащить за собой дальше в историю. А следовательно - в следующую серию.

Всего серий 10. С первого же кадра бросается отличие: сериалы не церемонятся со зрителем, как авторское кино, которое на фестивале в приоритете. Девочка-подросток идет в сарай, чтобы проверить, достаточно ли крепка сооруженная на балках петля, и в случае чего поправить. Преступление, совершенное в одной отдельно взятой семье. А ведь еще и пяти минут сериала не прошло. И... маховик уже раскручивается.

Мы видим следователя Эльвиру Бараеву, которую играет Анна Михалкова. Свидетеля преступления - Александр Ильин. Наблюдаем за его конфликтом с жителями городка... А в это время в столице судья Светлана Незнамова (Карина Разумовская) поздравляет свою дочь Киру с 18-летием, и, казалось бы, вот оно - семейное счастье.

Дальше серия начинает "колыхаться". Линия судьи очень сильно напоминает сериальный хит "Ваша честь". А ее поступок - отключить мобильный телефон, уехав за город, в то время, как 18-летняя именинница еще не вернулась с подружками из кино, - вызывает недоверие. Но авторам как-то нужно оправдать происходящее. И вот уже Светлана отправляется в тот самый городок, откуда она родом, где и совершено преступление, а зритель мучительно ищет, где именно пересекаются линии двух семей...

Не станем подробно пересказывать события - обещано, что "Трасса" вскоре выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, чьи премьеры в этом сезоне, начиная с психологического триллера "Калимбы" ("РГ" рассказывала о нем), невероятно интригуют.

Однако обратим внимание на режиссера и актера Семена Серзина, который играет в "Трассе" руководителя поискового отряда. Хочется смотреть дальше, в частности, и именно из-за него. Но, в первую очередь, из-за Анны Михалковой: впечатление, что именно она распутает все тайны и преступления, но какой-то дорогой ценой. Карина Разумовская в первой серии особо не впечатляет - играет "одной краской". Но посмотрим, как сложится дальше. Такое намерение продиктовано тем, что сериал очень хочется продолжать смотреть. И еще и потому, что сценарист Олег Маловичко на этапе создания признавался, что для него "Трасса", в первую очередь, - это история лжи. И что, если не остановиться и не посмотреть правде в лицо, мы можем нанести непоправимый вред своим близким.

Также, если судить по первой серии, кажется, что будет напрашиваться сравнение сериала "Трасса" с другим нашумевшим проектом "Чики". И тут становится даже интересно - в чью пользу "вырулит" зрительский интерес.