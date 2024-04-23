Вышла финальная серия сериала «Сегун»

Сегодня на стриминговом сервисе Hulu вышел девятый и финальный эпизод мини-сериала «Сёгун». Проект считается законченным — продлевать шоу на второй сезон не будут.

© Кадр из трейлера сериала "Сегун"

Сериал «Сёгун» стартовал 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

Проект на удивление стал одним из самых высокооценённых шоу в 2024 году. Проект очень понравился как критикам, так и зрителям. На Rotten Tomatoes у «Сёгуна» 99% свежести, а средняя оценка на сайте IMDb составляет 9 баллов.

Ознакомиться с нашим обзором сериала можно в материале ниже.