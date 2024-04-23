Вышел трейлер сюрреалистического хоррора дочери М. Найта Шьямалана "Смотрители"

Опубликован новый трейлер "Смотрителей" (The Watchers).

© Кадр из трейлера фильма "Смотрители"

Это полнометражный дебют Ишаны Шьямалан, дочери М. Найта Шьямалана. Ранее она работала с отцом на проекте "Дом с прислугой" - как режиссер и продюсер.

На "Смотрителях" Ишана - постановщик, сценаристка и сопродюсер, отец - помог с продюсированием проекта.

Лента рассказывает про Мину (Дакота Фаннинг), молодую женщину, застрявшую в лесах Ирландии и встретившую группу загадочных незнакомцев.

Как видим, стиль и темп лучших работ отца Ишана в "Смотрителях" пытается держать.

Картина ушла на постпродакшн. Премьера - летом.