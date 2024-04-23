Актер дубляжа Петр Гланц раскрыл, что устроят Дэдпул и Росомаха в новом фильме

Главные герои предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» кинокомпании Marvel Studios устроят веселый броманс, предположил в беседе с NEWS.ru актер дубляжа Петр Гланц. По его словам, это будет картина про дружбу Росомахи и Дэдпула против их воли. Гланц считает, что в новой части зрители не увидят многих героев из предыдущих фильмов.

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул и Росомаха"

"Сама студия утверждает, что новый фильм — это отнюдь не «Дэдпул-3», это именно как ProMovie, история про двух героев. Думаю, что многих героев из предыдущих фильмов, которые нам полюбились, не будет. Например, друга Дэдпула Хорька не будет. Это будет именно про Дэдпула, который пошел на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придется. Ожидаю, что это будет веселый броманс, веселый фильм про дружбу против воли", — высказался Гланц.

В Сети ранее появился первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» режиссера Шона Леви. За первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров на YouTube. Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Мировая премьера запланирована на 26 июля.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что новый фильм о журналистке Бриджит Джонс будет популярным. По его словам, секрет успеха картины — в самой идее, которая заключается в реализации всех девичьих желаний. Шнейдеров считает, что режиссеры продолжат снимать фильмы о Бриджит Джонс, главное, чтобы «сценаристы не подкачали».