Хью Джекман отреагировал на момент в трейлере «Дэдпула 3»

На днях Disney выпустила полноценный трейлер «Дэдпула 3» или «Дэдпула и Росомахи». В ролике наконец-то показали Хью Джекмана в образе Росомахи.

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Один из кадров понравился зрителям больше всего. Речь про тот момент, когда Росомаха сидит спиной к камере на фоне бара. Фанаты увидели в этом сильное сходство с фрагментом из трейлера игры про Росомаху. Забавнее всего то, что на публикацию обратил внимание Хью Джекман.

"Чёрт возьми, да!"

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. В России официального проката не будет.