Российско-белорусский фильм о партизанском командире планируют снять к 9 мая 2025 года

Совместный российско-белорусский фильм с рабочим названием "Батька Минай - партизанская легенда" об организаторе партизанского движения в Витебской области Белоруссии планируют снять к 9 мая 2025 года. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель директора национальной киностудии "Беларусьфильм" Павел Скалабан.

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"У нас есть совместные проекты, над которыми мы сейчас работаем. Идут переговоры с компанией "ВоенФильм", с Игорем Угольниковым о создании совместного фильма с рабочим названием "Батька Минай - партизанская легенда". Этот фильм планируется выпустить к 9 мая 2025 года, сейчас идет подготовительная работа", - сказал Скалабан.

Он отметил, что проект предполагает совместные финансирование, актерский состав и творческую группу. Идет работа над сценарием фильма.

Фильм расскажет историю Героя Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны возглавлявшего партизанский отряд в Витебской области. Съемки пройдут и на территории Белоруссии, и на территории России, актерский состав будет преимущественно белорусским.

Еще один совместный кинопродукт "Черный замок" планируется выпустить в сентябре этого года. В создании фильма принимала участие российская компания и Фонд кино Министерства культуры РФ.

"Фильм "Черный замок" - новое прочтение романа Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский", в романе действие разворачивается сразу после Великой Отечественной войны, в нашем фильме действие разворачивается в Минске в наши дни", - рассказал Скалабан.

Он также отметил, что в 2024 году празднуется 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате киностудия "Беларусьфильм" выпускает фильм о партизанском движении "Время вернуться". Широкий прокат фильма стартует 2 мая.

О Днях белорусского кино в Новосибирске

Дни белорусского кино проходят в Новосибирске с 23 по 26 апреля. И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что мероприятие посвящено Дню единения народов России и Белоруссии. Фестиваль откроет комедия "Киношники" режиссера Кирилла Халецкого. Также в рамках фестиваля пройдут показы документальных, анимационных и игровых фильмов.

С 23 по 25 мая в Белоруссии пройдут Дни культуры Новосибирской области, где русскую культуру и традиции представят творческие коллективы, театры и музеи региона. В частности, концертные программы представят Сибирский русский народный хор, симфонический оркестр, четыре театр и два музея.