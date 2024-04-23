Сборы второй «Дюны» приблизились к 700 млн долларов

Общая касса фильма "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева по итогам прошедшей недели составила 695,8 млн долларов за 8 недель проката - и это несмотря на состоявшийся цифровой релиз.

© Кадр из трейлера фильма "Дюна 2"

Такой результат является весьма впечатляющим показателем для постковидных времен, отмечает Variety. Преодолеть планку в 700 млн долларов смогли только 5 фильмов в 2023 году, 8 картин в 2022 году, и 5 - в 2021 году.

Пока что "Дюна 2" является самым кассовым фильмом года в мире. Она намного превзошла первую часть, собравшую в кинотеатрах 433 млн долларов.