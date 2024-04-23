Появился трейлер ре-релиза «Чужого», вышедшего 45 лет назад

В Сети замечен официальный трейлер ре-релиза "Чужого" (18+), одного из максимально культовых фантастических проектов в принципе.

© Кадр из трейлера фильма "Чужой"

Повторный выпуск картины, посвященный 45-летию ее премьеры, стартует 26 апреля.

"Чужой" Ридли Скотта, взявший премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, впервые вышел в ограниченный прокат в США в мае 1979-го.

Картина занимает шестую строчку списка "100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет" - по версии AFI, Американского института киноискусства. В 2002-м фильм был включен в Национальный реестр фильмов США - для хранения в Библиотеке когресса.