Сокуров объяснил, что дали ММКФ Тарантино и Феллини

Появление на ММКФ Квентина Тарантино с Джеком Николсоном было «коммерческой солянкой», сказал в эфире НСН Александр Сокуров, не разделив ностальгические восторги Ксении Собчак.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) прославился на весь мир один раз, дав приз Федерико Феллини, при этом американцы всегда были одной из его «морковок», сказал в интервью НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Журналистка Ксения Собчак на фоне проходящего в эти дни 46-го ММКФ ранее с ностальгией вспомнила, как знакомилась там с Джеком Николсоном и Квентином Тарантино, а потом ходила с ними в клубы.

«На Московском фестивале очень любили приглашать американцев, всегда им давали призы, это была такая особенная морковка. Не знаю, решатся ли сейчас дать американцам приз. Но, почему нет? На фестивали приезжает много всяких людей за большие гонорары. Как правило, их не интересуют ни сами фестивали, ни страна, просто их покупают для продвижения. Это обычная коммерческая солянка. При этом зрителей больше привлекают картины, чем статусные фигуры», - сказал Сокуров.

ММКФ считается вторым старейшим в мире кинофестивалем после Венецианского. При этом, по мнению режиссера, он только один раз прогремел на весь мир.

«Этому фестивалю не удается выбиться в серьезное мировое событие. Наверное, он был таковым один раз, когда Феллини получил первый приз за "Восемь с половиной" (в 1963 году – прим. НСН). Второго такого случая я не припомню. При этом для людей, которые хотели бы показать свои фильмы, это большое событие, особенно для молодых кинематографистов. Проведение всякого фестиваля очень важно, полезно и совершенно необходимо для развития национального кино и культуры в России. Что касается ММКФ, это полезно для зрителей и режиссеров, но не для индустрии, это московские домашние радости», - заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Сокуров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о режиссере Викторе Тихомирове, фильм которого «Евгений Телегин» входит в программу ММКФ-2024. В этом году в рамках фестиваля покажут 12 фильмов из США. В их числе черно-белая комедия Майка Чеслика «Сотни бобров», которую эксперты уже назвали наследием Чарли Чаплина и Бастера Китона.